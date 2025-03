"Primavera in bottega". Così Gubbio riscopre artigiani e ’Mani maestre’

Riuso artistico e valorizzazione della memoria attraverso il recupero di oggetti di uso quotidiano: questo l’obiettivo di "Primavera in Bottega", l’evento che si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo negli spazi suggestivi della Bottega d’Arte Gypsea e della Chiesa di San Giuliano. L’iniziativa è promossa dall’Archivio delle Mani Maestre e offre continuità alla mostra curata e allestita a Palazzo dei Consoli da giugno a novembre 2024 dedicata ai calchi delle mani di artigiani, artisti e maestri d’arte del nostro tempo.

A presentare questa due giorni c’erano l’assessore alla cultura Paola Salciarini, Patrizia Ramacci, ideatrice del progetto, Paolo Panfili per l’Associazione Mani Maestre, l’architetto Luca Lepri, Massimo Monini, direttore di ceramiche Rometti. A presentare il progetto non poteva che essere Patrizia Ramacci, ideatrice e anima dell’iniziativa: "Ci rimettiamo in gioco dopo le 135 mani raccolte per la mostra di Palazzo dei Consoli con un’esperienza culturale e sensoriale in cui il passato incontra il presente, e in cui le storie si raccontano attraverso il recupero creativo di oggetti e materiali, con uno sguardo sempre attento alla sostenibilità e al valore della memoria. E alla felicità del fare, che ridarà una seconda vita ai nostri oggetti più cari e preziosi".

Durante la manifestazione, i visitatori potranno assistere anche a una serie di incontri tematici: sabato 29 marzo, alle 11, Elisa Polidori e Paolo Salciarini parleranno del reimpiego dell’opera d’arte devozionale, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, la designer Maddalena Vantaggi terrà un incontro sull’upcycling, una pratica innovativa per dare nuova vita ai ricordi. Domenica 30 marzo, alle ore 18, l’evento si concluderà con un aperitivo con i sapori della memoria, a cura di Lorenzo Diamantini, un’occasione per riscoprire il legame tra cibo, tradizione e ricordi personali nel territorio eugubino e non solo. "Una preziosa occasione per la valorizzazione del patrimonio artigianale e artistico locale e per tenere alta l’attenzione sul tema del riuso e del riutilizzo dei materiali – commenta l’assessore Salciarini –, è un’opportunità per riscoprire il valore della memoria e della sostenibilità, due elementi essenziali per costruire il futuro nel rispetto della tradizione".

Federico Minelli