Primarie Pd, i dem umbri scelgono Elly Schlein

Il popolo Dem dell’Umbria sceglie Elly Schlein, dopo un testa a testa che si conclude con un risultato di misura. Questo il quadro che emerge dallo spoglio delle primarie umbre, con le operazioni proseguite senza intoppi per tutta la notte. A votare sono stati 17mila umbri in 150 seggi (nelle precedenti primarie erano stati 30mila). Umbria dunque in linea con la tendenza a livello nazionale, con la Schlein che nello spoglio è risultata in testa (51,4% contro il 48,5%). In particolare Schlein ha vinto ad Assisi, anche se di pochissimo (grande equilibrio fino alla fine e con molti elettori non iscritti) e poi a anche a Foligno. Idem nei territori dove erano schierati i suoi “alfieri“: a Todi ( scarto tra i contendenti di una ventina di schede), c’era Andrea Vannini. A Perugia, la capolista per Elly Schlein era invece la capogruppo dem al Comune Sarah Bistocchi (prevalenza in quasi tutti i seggi, a partire da Monteluce). Altra città in cui è emerso il dato positivo della Schlein è il Ternano, dove la candidata ha vinto quasi dappertutto. Bonaccini invece ha prevalso nel comprensorio del Trasimeno, roccaforte di Simona Meloni (capogruppo Pd in Regione e componente del comitato nazionale per il governatore dell’Emilia Romagna), a Città di Castello (dove c’erano Ascani e Bettarelli), Gubbio, Spoleto, Gualdo Tadino, Cascia, Marsciano e Corciano. Il dato finale comunque “ribalta“ la situazione rispetto al voto degli iscritti al partito che nei congressi avevano invece premiato Bonaccini che aveva riportato il 55,2 per cento delle preferenze contro il 29,5% di Schlein, il 16% di Cuperlo e l’1,8% di Paola De Micheli. Le primarie di ieri servivano anche a indicare i componenti dell’assemblea nazionale (il ’parlamentino’ del Pd). Nove i posti in ballo che in base alla percentuale finale delle preferenze vedranno la suddivisione tra chi era candidato in lista con la vincitrice e chi con lo sfidante. Tra i primi entrerebbero Sarah Bistocchi, Luca Serantoni, Mariella Spadoni, Andrea Vannini e Francesca Malafoglia. Con Bonaccini invece Michele Bettarelli, Elena Ranfa, Francesco Filipponi e Claudia Ciombolini.

Alessandro Orfei