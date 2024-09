Prevenzione dei tumori, in campo l’Aelcc con screening e specialisti

GUBBIO – In occasione della "Make Sense Campaign", la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo, l’Associazione Eugubina per la Lotta Contro il Cancro si affiancherà nuovamente all’associazione "Naso Sano" presieduta da Puya Dehgani. La campagna è promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) e sostenuta in Umbria da Associazione "Naso Sano", con il patrocinio del Club Rotary Fortebraccio, della Ausl Umbria 1 e di Aelc.

Così, per mercoledì 18 e venerdì 20 settembre sono previsti due giorni di screening gratuiti e consultazioni con gli specialisti otorinolaringoiatri dell’Ospedale comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino. Non solo, perché sarà inoltre possibile ricevere informazioni e brochure specifiche pensate per educare alla prevenzione e aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, allo scopo di facilitare la diagnosi precoce. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito nasosano.it.