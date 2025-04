Prestazioni solide e debutti promettenti: la partita analizzata giocatore per giocatore

VITALI 6: gioca al posto del titolare Vannucchi. Lesto a intervenire sulla doppia traversa di Karic

CASASOLA 6: conferisce una buona spinta lungo la fascia destra

DONATI 6.5: altra gara in cui deve interpretare ruoli diversi. Missione compiuta

CAPUANO 6.5: il capitano dirige la difesa con precisione e lucidità

MARTELLA 6: gara senza sbavature per l’esperto difensore (dal 27’ st VALENTI 6: il difensore, classe 2006, timbra il proprio esordio nei professionisti)

ALOI 6: parte dall’inizio e si fa apprezzare per il buon coordinamento tattico con Casasola

VALLOCCHIA 6.5: impegno e temperamento non gli difettano e la squadra ne giova

CORRADINI 6: rimpiazza positivamente De Boer nella cabina di regia del centrocampo (dal 39’ st MONTENEGRO s.v.: pochi minuti per il centrale 2007, che gli valgono l’esordio nei professionisti)

CIAMMAGLICHELLA 6: un’altra prestazione convincente per il giovane centrocampista che si conferma molto prezioso

CICERELLI 6.5 (foto): pericoloso, come sempre, sui calci piazzati, va alla ricerca della ventesima marcatura personale ma non ci riesce (dal 21’ st CURCIO 6: entra in corsa svolgendo bene il proprio compito).

FERRANTE 6.5: schierato dall’inizio colpisce la traversa in avvio di gara. Lodevole per l’impegno profuso (dal 27’ st MILLICO 6: per lui un piccolo ritaglio di partita, ma giocato bene)

Massimo Ciaccolini