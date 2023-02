Premiati a Perugia i migliori vini umbri

Vino umbro che migliora, che cresce, per un settore importante nell’economia regionale, ma che sempre più deve sapersi adattare ai vari mercati, anche attraverso la sperimentazione, per fare il salto di qualità finale. È il quadro che è emerso dalla cerimonia di premiazione della seconda edizione de "L’Umbria del vino", unico concorso enologico regionale autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Così nella sede di Perugia della Camera di Commercio dell’Umbria , c’è stato l’annuncio e la consegna dei rispettivi premi vinti dalle 17 cantine selezionate dopo la fase delle degustazioni alla cieca di 162 vini delle 58 cantine umbre, in rappresentanza di tutta la regione. Queste le categorie di vini che sono state premiate. Vini bianchi DocDocg: 1° classificato - Terre de la Custodia, Montefalco Bianco "Plentis" 2019 (Gualdo Cattaneo). Igt: 1° classificato - Bettalunga, Umbria Chardonnay "Piaggione" 2021 (Marsciano); 2° classificato - Fattoria di Monticello, Umbria Grechetto "Ginestrello" 2021 (San Venanzo). Vini rossi DocDocg: 1° classificato - Tenuta Castelbuono, Montefalco Rosso "Ziggurat" 2020 (Bevagna); 2° classificato - Madrevite, Trasimeno Gamay "Opra" 2021 (Castiglione del Lago). Igt: 1° classificato - Santo Iolo, Umbria "Merlot" 2020 (Narni); 2° classificato - Vetunna, Bettona Rosso "Notabile" 2021 (Bettona), Roberto Lepri Baldassarri, Umbria Gamay "Gamy" 2020 (Perugia), Tenuta Affaitati, Umbria Rosso "Venantium" 2018 (San Venanzo). Vini rosati: 1° classificato - Briziarelli, Umbria Rosato "Anthaia" 2021 (Bevagna). Spumanti: 1° classificato - Moretti Omero, Metodo Classico Brut 2018 (Giano dell’Umbria); 2° classificato - Pucciarella, Trasimeno Spumante "Pucciarella Rosé" Brut 2020 (Magione). Vini dolci: 1° classificato - Cantine Blasi, Umbria Passito "MammaMia" 2008 (Umbertide); 2° classificato - Fratelli Pardi, Montefalco Sagrantino Passito 2016 (Montefalco) Tre, inoltre, i premi speciali: Premio giovane imprenditore, a chi con età pari o inferiore a 40 anni ha conseguito il maggiore punteggio tra tutti i vini presentati a concorso; Premio impresa femminile, alla titolare che ha riportato il maggior punteggio tra tutti i vini presentati a concorso; Premio vino biologico per il vino che ha ottenuto il maggior punteggio tra tutti i vini biologici partecipanti. Premio giovane imprenditore: Le Cimate - Montefalco Sagrantino 2016 (Montefalco); Premio impresa femminile: Scacciadiavoli - Montefalco Sagrantino 2017 (Montefalco). Premio vino biologico: Berioli - Trasimeno Merlot Riserva "Spiridione" 2018 (Magione).