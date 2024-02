Ponte sul Tevere. Iniziano i lavori di risanamento

CITERNA - Sulla Strada provinciale 100 di Pistrino iniziano i lavori di risanamento del ponte in cemento armato che attraversa il fiume Tevere, tra i comuni di Città di Castello e San Giustino. E’ presente inoltre un vecchio ponte in muratura, adibito solo al passaggio pedonale che necessita di lavori di risanamento. La spesa complessiva degli interventi è di 250mila euro di fondi ministeriali. A darne comunicazione la consigliera provinciale con delega alla Viabilità, Erika Borghesi che spiega: "Il primo intervento riguarda un ponte realizzato presumibilmente negli anni 2000 con le barriere di sicurezza stradale in acciaio zincato in buono stato di conservazione. È necessario sostituire i giunti, il piano viabile e le funzionalità delle forazze laterali per il deflusso delle acque piovane. Il secondo intervento, è un ponte in muratura di laterizio. Per il primo intervento è prevista l’istituzione di un senso unico alternato.