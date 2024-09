Polo scolastico di Selci Lama. Sarà possibile visitare la scuola Il Comune di San Giustino apre la struttura temporanea del polo scolastico Selci Lama in vista dell'anno scolastico. I lavori di ristrutturazione con fondi Pnrr sono in corso per miglioramento sismico ed efficientamento energetico, con termine previsto per agosto 2025.