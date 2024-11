Polizia locale: 126 candidati, 2 posti. Tra le prove anche corsa e flessioni

In 126 per 2 posti da vigile urbano. La prova fisica preoccupa i candidati, ma c’è anche la verifica della conoscenza della lingua inglese. Per partecipare alla selezione pubblica, indetta ad agosto dal Comune di Spoleto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori con il profilo di esperti di vigilanza urbana, oltre a studiare sui libri per sostenere la prova scritta e quella orale i candidati hanno dovuto effettuare anche alcune sedute di preparazione atletica. Sì, perché chi supererà la prova scritta prima di quella orale si dovrà sottoporre alla prova di efficacia atletica. I candidati che al test avranno ottenuto un punteggio minimo di 21/30 "muniti di idoneo abbigliamento sportivo, di un documento di riconoscimento valido e di un certificato di idoneità sportiva non agonistica, rilasciato comunque da medici specialisti in medicina dello sport", il 27 novembre alle 9 dovranno presentarsi alla pista di atletica leggera di piazza d’Armi, per una doppia prova, una corsa di mille metri e un determinato numero di piegamenti sulle braccia (15 continuativi in 4 minuti per gli uomini; 10 nello stesso lasso di tempo per le donne). Ma non finisce qui perché l’11 dicembre a Palazzo comunale è prevista l’ultima prova quella orale. La commissione appositamente nominata, presieduta dalla comandante della polizia municipale Alessandra Pirro, provvederà ad accertare (con il supporto di componenti aggiunti o con testi e quesiti predeterminati nella soluzione) la conoscenza della lingua inglese (i concorrenti dovranno essere in grado di sostenere una conversazione di livello base) e delle applicazioni informatiche più diffuse. A questa prova naturalmente accederanno solo coloro che hanno superato il test scritto previsto il 26 novembre, a partire dalle 11 all’Albornoz Palace Hotel. Il test, della durata di 40 minuti, consisterà in trenta quiz a risposta multipla di cui sei di natura psico-attitudinale (per l’accertamento delle competenze trasversali "comunicazione" e "gestione delle emozioni"). Le altre ventiquattro sono invece legate alle materie attinenti al profilo professionale. Vietato anche l’uso di "telefoni cellulari, tablet o smartwatch a pena di esclusione del candidato". Solo al termine di questo iter verrà stilata una graduatoria e verranno individuati i due candidati da assumere a tempo indeterminato con un trattamento economico di 21.392 euro annui più la tredicesima e l’indennità di vigilanza.

Daniele Minni