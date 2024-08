Polemica sull’ospedale: "Ci sono o no i ricoveri sulle barelle nei corridoi?"

Botta e risposta tra Usl2 e capogruppo Pd, Rita Barbetti, sulla sanità e sullo stato di salute dell’ospedale. Dopo la denuncia della situazione critica nelle giornate di Ferragosto e la replica aziendale, che minimizza i grandi numeri di accesso al Pronto soccorso ed esclude ritardi delle ambulanze, Barbetti torna alla carica: "Purtroppo che non c’è stata una risposta chiara a semplici domande". Che Barbetti ripropone in un polemico elenco: "Il Pronto soccorso è superaffollato? È sufficiente il personale addetto? Ci sono ricoveri su barelle nei corridoi, in chirurgia e nel Day surgery? Sono mancate le barelle? Si è fatto abbastanza per prevenire accessi impropri al Pronto soccorso potenziando servizi di medicina territoriale? Si sono nominati i primari mancanti? È sufficiente il numero di Oss rispetto al numero dei pazienti?". Barbetti ha aveva segnalato criticità nelle giornate in prossimità del Ferragosto: il 14 con 176 accessi al Ps con i letti di chirurgia e Day surgery tutti occupati, dovendo annullare gli interventi programmati. E addirittura di attese di ambulanze, prima di poter disporre di barelle. Il dg Carsili aveva replicato ricordando come "quello di Foligno sia da anni il secondo nosocomio in Umbria per accessi in Pronto soccorso. "Non stupiscono quindi - aveva aggiunto - i 176 ingressi del 13 agosto riportati quasi con incredulità dall’esponente di opposizione. Il caldo torrido ha determinato, come negli altri ospedali italiani, un marcato aumento di ingressi di pazienti anziani e cronici".

Alessandro Orfei