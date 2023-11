Picchiato in casa, finisce in ospedale. Aggressione all’alba

Perugia, 7 novembre 2023 – Si cercherebbero negli ambienti della microcriminalità i responsabili dell’aggressione ai danni di un 44enne tunisino, finito al pronto soccorso con una prognosi di trenta giorni. Ha riportato ferite al volto e a un occhio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, guidati da Gianluca Boiano, l’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente.

Forse un regolamento di conti, il prosieguo di una lite iniziata altrove, forse in strada come non di rado si verificano in particolare nelle zone più “calde“ della città, e culminata con l’aggressione nelle pertinenze dell’abitazione dove il tunisino vive, a Ponte Felcino, periferia della città dove, non di rado, sono stati scoperti canali di spaccio piuttosto fiorenti. Il pestaggio è avvenuto all’alba del lunedì. Il 44enne (con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti) è stato raggiunto da due uomini e picchiato, tanto da dover far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso, dove è stato medicato e quindi dimesso.

Gli aggressori sarebbero dei connazionali della presunta vittima che ha, a suo carico, una serie di precedenti per droga e per reati contro il patrimonio. Elemento che sarebbero una conferma in più sul fatto che i responsabili possano trovarsi negli ambienti della piccola criminalità locale e che le ragioni del pestaggio siano collocabili nella sfera della gestione di affari illeciti. Quindi, potrebbe esserci stato uno sgarro da vendicare, un affare non andato a buon fine, la contesa di una piazza di spaccio. Ipotesi su cui lavora la squadra mobile. La vittima conoscerebbe i suoi aggressori, sentito dagli investigatori avrebbe fornito la sua versione dei fatti che potrebbe contribuire a risolvere, nell’arco di poco tempo, il “mistero“ dell’aggressione all’alba.