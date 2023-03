Picchia e tormenta la ex. Arrivano i familiari e si scatena la rissa: scattano le denunce

Violenza sulle donne (Foto di repertorio)

Assisi (Perugia), 25 marzo 2023 – Un ventiduenne è stato denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna; denunciati anche il padre e i fratelli dei protagonisti della vicenda per i reati di rissa, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per quella che è l’ennesima storia di dolore che vede vittima una donna, giovanissima. Il rapporto fra i due si era concluso la scorsa estate, ma il ragazzo non aveva accettato questa situazione e aveva cominciato ad insultarla e percuoterla. Poi il ritorno insieme, ma i continui maltrattamenti e tradimenti avevano indotto la vittima a interrompere definitivamente il rapporto, lo scorso mese di febbraio. Da quanto riferito alla Polizia, l’ex compagno – molto geloso – era solito insultarla, aggredirla e percuoterla anche in presenza di altre persone, seguendola quando usciva con gli amici e davanti al posto di lavoro. La donna era stata costretta a bloccarlo anche sui social per i messaggi minacciosi. A seguito dell’insistenza dell’ex compagno, la vittima aveva chiesto aiuto al padre e ai due fratelli che si erano presentati fuori dal posto di lavoro del ragazzo per chiarire la situazione.

Era stato in quel momento che l’ex compagno aveva a sua volta avvisato il fratello e il padre e, unitamente a questi, si erano portati sotto l’abitazione della ragazza dove era nata una rissa con i familiari di quest’ultima. Le indagini degli agenti del Commissariato hanno portato alla denuncia del ventiduenne per i reati di atti persecutori, rissa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Denunciati inoltre per i reati di rissa, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni il padre e i due fratelli della giovane, oltre al padre e al fratello dell’ex compagno.