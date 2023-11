Pian di Massiano e Sant’Anna. Via libera a due nuovi parchi

PERUGIA – Via libera della giunta comunale ai progetti esecutivi per la realizzazione di due parchi inclusivi che, sorgeranno a Pian di Massiano e Sant’Anna. I due interventi costeranno oltre 147mila euro. Il primo parco sorgerà nella zona centrale del Percorso Verde "Leonardo Cenci" in prossimità del laghetto e dell’area giochi esistente: il progetto prevede la realizzazione di un camminamento in cemento (che collegherà il parcheggio ubicato nei pressi del campo da calcio fino alla nuova area giochi), una pavimentazione in gomma alla base dei giochi, 5 attrezzature ludiche, 3 panchine ed una bacheca informativa. Il secondo intervento prevede la realizzazione di una nuova area giochi, a valle del parco di Sant’Anna e nelle vicinanze della scuola Lombardo-Radice, con nuova pavimentazione in cemento lungo il camminamento, due attrezzature ludiche, pavimentazione in gomma, modifiche al tornello di accesso esistente ed una bacheca informativa.