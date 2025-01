Pestato dal branco dopo la festa. Aiuta l’amico, preso a calci e pugni

Due giovani aggrediti dal branco. Non accenna a fermarsi l’escalation di violenza che vede coinvolti giovani poco più che maggiorenni. L’ultimo episodio si è verificato la notte tra il 13 ed il 14 gennaio, alla vigilia della festa del patrono San Ponziano. I fatti in pieno centro storico, fuori da un locale dove per l’occasione, approfittando della chiusura delle scuole, alcuni giovani avevano organizzato una festa. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi aggrediti da un gruppo di giovani tra cui potrebbero esserci anche dei minorenni. Dalle parole si è passati presto alle mani per sfociare in una vera e propria aggressione da parte del branco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti poco dopo le 2, uno dei ragazzi sarebbe stato colpito da un pugno al volto. Un amico sarebbe intervenuto in suo soccorso allontanandosi verso via Pierleone, dove però sarebbe stato raggiunto dal gruppo che lo avrebbe preso a calci e pugni. Un’ aggressione talmente violenta che il 21enne, vittima del branco, ha riportato lesioni guaribili in trenta giorni. Il ragazzo però non è riuscito ad identificare chi lo ha colpito ma ha comunque presentato denuncia contro ignoti alla locale stazione dei carabinieri. Non è dato sapere se anche l’altro giovane abbia presentato denuncia. I militari, coordinati dal maggiore Teresa Messore, hanno già avviato le indagini per tentare di identificare gli autori dell’aggressione. A tal fine potrebbero essere particolarmente utili le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcune attività commerciali presenti nella zona. Quello di martedì notte è l’ennesimo atto di violenza che vede coinvolti giovani spoletini. Un pestaggio di gruppo era già avvenuto ad aprile 2024 e la Procura della Repubblica aveva individuato e denunciato tre ragazzi, a cui ha contestato il reato di tentato omicidio. In quel caso un ragazzo era stato adescato con inganno nel piazza della scuola Pianciani per poi essere picchiato ed abbandonato fuori dal pronto soccorso. Altri episodi di violenza ad opera di baby gang sono stati registrati anche durante l’estate e sempre nella zona del centro storico. Ad esprimere preoccupazione per questo fenomeno crescente di violenza giovanile erano stati anche i membri del Comitato per la sicurezza che si era tenuto a luglio in Comune. In quell’occasione era emersa la necessità di monitorare in maniera coordinata quei fenomeni di microcriminalità che si sono verificati in città negli ultimi mesi.