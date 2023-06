Perugino a 500 anni dalla morte, Corciano omaggia l'artista con un videomapping

Dopo il successo riscosso dal videomapping proiettato sulla piazza del Rettorato, il Perugino “raddoppia“. L’artista pievese, a 500 anni dalla morte, continua a far parlare di sè con un altra proiezione: quella che da ieri si è accesa sul campanile della Chiesa di Santa Maria Assunta di Corciano.Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Perugia. L’immagine proiettata riguarda la Vergine dipinta dal divin pittore e custodita nell’omonima Chiesa.

"Il Comune ha voluto omaggiarlo con una serie di iniziative - spiega l’assessore alla cultura Francesco Mangano - delle quali il videomapping è soltanto una. Nel corso di Corciano Festival – Agosto Corcianese, in programma dal 5 al 15 agosto la Taverna del duca, proporrà tutte le sere, nell’ambito delle sue cene medievali, un curioso piatto a tema ‘Perugino’, inoltre saranno organizzate escursioni che, sui tracciati dei ‘Sentieri del Perugino’, arriveranno a Corciano, attraversando gran parte del paesaggio rurale del nostro territorio, con tappa anche ai borghi di San Mariano e Solomeo. Per chi vorrà ulteriormente approfondire “la sera del 10 agosto – spiega ancora Mangano – in una conferenza divulgativa accompagnata da musica dal vivo, esperti d’arte e di storia presenteranno l’opera, i dettagli artistici e il contesto in cui venne realizzata; verrà inoltre digitalizzato e mostrato in 3D, per la prima volta, il contratto del 18 dicembre 1512 con cui venne assegnato l’incarico al Vannucci per una somma di 100 fiorini. L’atto, curiosamente stipulato dal pittore con gli abitanti del borgo di Corciano, ha per oggetto l’esecuzione di una tavola da destinarsi all’altare della chiesa parrocchiale, con soggetto la Madonna assunta in Cielo al cospetto degli increduli apostoli".