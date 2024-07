Perugia vive al ritmo della musica. Umbria Jazz vola verso il record. Cresce l’attesa per Nile Rodgers

A grandi passi verso il record di biglietti venduti. Umbria Jazz entra nelle fasi finali di questa edizione sull’onda del successo travolgente che, in una città in festa e piena di turisti, sta caratterizzando gli eventi all’Arena Santa Giuliana, i concerti di jazz e di ricerca alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al Morlacchi i live gratuiti in piazza IV Novembre, ai Giardini Carducci, alla Terrazza del Mercato Coperto (la sorpresa del cartellone, amatissima dal pubblico).

I dati ufficiali di UJ 2024 si sapranno domattina, nella tradizionale conferenza di bilancio, ma le premesse inducono all’ottimismo per il probabile record di biglietti, dopo le 18mila presenze all’Arena del primo week-end, il nuovo sold-out con i Toto (5mila spettatori all’Arena che hanno ricoperto di applausi la band leggendaria), e le emozioni provocate dalle voci di Somi e di Fatoumata Diawara.

E questa sera c’è un altro evento annunciato del Festival. Alle 21, sempre all’Arena Santa Giuliana, dopo Veronica Swift torna la migliore black music del genio Nile Rodgers con i suoi Chic. A Perugia suonarono nel 2005, e dimostrarono che se è vero che sono stati soprattutto una dance band in auge ai tempi della disco music, è anche indiscutibile che in quella formula fortunatissima batteva un cuore rock che si traduceva in un lavoro originale e classico al tempo tempo. Rodgers è cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ‘70 a oggi ha scritto e prodotto capolavori memorabili. Come co-fondatore di Chic, Rodgers è stato pioniere di un linguaggio musicale che ha generato successi strepitosi come “Le Freak“, il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records, innescando l’avvento dell’hip-hop con “Good Times“. Un genio della musica funk, soul e pop che sta per abbattersi sul festival.

Ma oltre all’Arena il cartellone propone musica ovunque, non stop. Si avvia al record anche il Morlacchi dove alle 17 si esibisce il “Jazz Master“ (il più alto onore che gli Stati Uniti possano tributare ad un musicista jazz) Charles Lloyd con lo Sky Quartet. Una leggenda della musica, non solo del jazz, torna a UJ con un quartetto che schiera come pianista Jason Moran, insieme a Larry Grenadier ed Eric Harlan. Senza dimenticare le iniziative per bambini di UJ4KIDS dalle 10 al Santa Giuliana, le proiezioni al Méliès di Jazzlife e il club by night al Secret Bistrot.

Sofia Coletti