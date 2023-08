"Perugia: triplicati gli Allacci Rinnovabili nel 2023"

PERUGIA - In Italia e in Umbria cresce sensibilmente il numero di impianti rinnovabili connessi alla rete di distribuzione nazionale: da gennaio a luglio 2023 E-Distribuzione ha più che triplicato gli allacci rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando la quota complessiva di connessioni abilitate nel 2022 e accelerando così il percorso verso l’indipendenza energetica e la sostenibilità ambientale del Paese. In 7 mesi in Umbria sono già state effettuate 3.607 nuove connessioni alla rete, che confermano il trend già da record dello scorso anno, tanto che alla fine dei dodici mesi del 2022 erano stati allacciati alla rete elettrica 3.720 nuovi impianti rinnovabili, la maggior parte dei quali fotovoltaici (nel 2021 erano stati 1.270 in tutto l’anno solare). Oltre 220mila invece in Italia, per un totale di 2,6 gigawatt di potenza installata. Un trend che si conferma in forte crescita, come registrato già lo scorso anno quando E-Distribuzione aveva superato i 203mila impianti di allacci rinnovabili (+ 150 per cento).