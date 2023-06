"Perugia Partecipa" Ecco i nomi

Sabato in Borgo XX Giugno si svolgerà il primo happening dell’iniziativa "Perugia Partecipa", in vista delle amministrative 2024. Promossa dal consigliere regionale, Andrea Fora (foto), vedrà per protagonisti molti personaggi: Lorella Mercanti; Anna Lisa Doria, Stefania De Canonico, Gianfanco Alunni, Emanuela Marchesini, Amelia Coccia, Vittoria Garibaldi, Gabriella Mecucci. Luca Gatti, Lorena Pesaresi, Fabrizio Marcucci, Sivlia Rondoni, Paolo Berardi, Anna Lia Sabelli fioretti.Dibattito nel pomeriggio con: Gaetano Manfredi - sindacodi Napoli; Damiano Tommasi - sindaco di Verona; Simone Fittuccia - presidente Federalberghi; Fabio Rossi - Confagricoltura Umbria; Carlo di Somma - presidente Confcooperative; Matteo Ragnacci - presidente Legacoop; Francesco Panella - Coldiretti; Marina Gasparri - Cna Umbria; Silvia Bagnarelli - Caritas; Alessandro Moretti - Acli Perugia; Paolo Tamiazzo - Terzo Settore Umbria.