"Perugia celebra la Giornata Internazionale della Donna con fumettiste e vino: arte, sostenibilità e parità di genere"

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna“, Minimetrò insieme alla Biblioteca delle Nuvole apre le porte a una iniziativa che vedrà come protagoniste le grandi fumettiste della storia e i personaggi femminili più iconici del fumetto italiano e internazionale. Le opere scelte dalla Biblioteca delle Nuvole saranno visibili da oggi all’8 aprile, su ogni stazione del Minimetrò.

L’estemporanea di fumetti sarà inaugurata domani alle 11, alla Stazione Pincetto, in presenza di 8 artiste di Becoming X - Art+Sound Collective con le loro opere, che indosseranno le magliette dell’Associazione Un’Idea per la Vita di Laura Cartocci per promuovere la prevenzione, come struemnto indispensabile per la salute.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il Minimetrò non solo come mezzo di trasporto sostenibile ma anche come luogo all’interno del quale realizzare eventi sul tema dell’arte, dell’ecologia e della sostenibilità. Rimanendo in tema di parità di genere, si può essere dalla parte delle donne anche a tavola, magari davanti ad un buon vino, con il duplice obiettivo di promuovere le produzioni enologiche del territorio e sostenere le iniziative femminili.

Così domenica, Gualdo Cattaneo si prepara ad accogliere l’evento inedito “Gualdo Cattaneo in rosa“. Il bistrot Il Grottino, in collaborazione con l’Associazione Donne del Vino Umbria (DDV), presenterà un esclusivo percorso degustativo: un’occasione unica per scoprire le eccellenze dei produttori locali e delle cantine aderenti all’associazione. Collabora l’associazione Natural Slow Life, che propone un pacchetto di trekking urbano e i “giochi di una volta“, dedicati a tutta la famiglia.