Pernazza Group amplia le attestazioni. Ora nuovi appalti

TERNI - L’azienda Pernazza Group ottiene l’ampliamento delle attestazioni Soa OG1 e OG2 e può concorrere alla realizzazione di edifici civili e industriali e al restauro di beni immobili sottoposti a tutela per importi fino a oltre cinque milioni di euro. "Nel corso degli anni – ha spiegato Roberto Pernazza amministratore del Gruppo – abbiamo sempre cercato di individuare soluzioni innovative nel nostro principale settore: quello dell’impiantistica. Contemporaneamente, ci siamo impegnati ad ampliare all’edilizia pubblica e privata il nostro campo di attività. Oggi l’azienda è organizzata in due distinte divisioni: edilizia ed impiantistica i cui servizi sono rivolti sia a una clientela pubblica che privata". L’ampliamento della classificazione Soa ha permesso di acquisire due importanti appalti. Uno, a valere sul Pnrr, per la realizzazione del nuovo asilo nido di Narni Scalo in fase di costruzione e un altro per un intervento integrato di miglioramento sismico di un fabbricato di interesse storico-architettonico.