Per i Caduti di Nassiriya

Denunciato dai carabinieri l’autore del danneggiamento della stele di Nassiriya, ad Attigliano. E’ un 32enne, residente del Viterbese, già indagato in passato. La lapide installata dal Comune nel 2004 in via Garibaldi, a memoria dei 19 caduti della strage di Nassiriya, la mattina del 9 agosto era stata trovata a terra. Danneggiati anche i segnali stradali. L’uomo, ubriaco, è stato ripreso dalle telecamere.