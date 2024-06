Pellegrini a piedi da Thann: domani raggiungeranno la Basilica

GUBBIO – Sono partiti lo scorso 29 aprile da Thann e, dopo oltre 1000 chilometri di cammino, giungeranno a Gubbio domani. È la storia di Christian Thiébaut Fischer e del suo amico Jean-Emmanuel Heng, che dopo aver effettuato al contrario il percorso compiuto dal famoso servitore di Sant’Ubaldo che dopo la morte del vescovo tornò al suo paese d’origine, si raccontano in un messaggio su Facebook: "Abbiamo ormai valicato l’Appennino; abbiamo percorso queste magnifiche montagne. In Umbria i dislivelli stanno ormai attenuandosi, ma che gioia conoscere la vicinanza di Gubbio, di Sant’Ubaldo, che adesso sentiamo forte il desiderio di raggiungere". La città si prepara ad accoglierli con gioia e un comitato si è riunito per stilare un programma di benvenuto presso la città eugubina. L’arrivo è previsto alle ore 18, mentre alle 19 si arriverà in Basilica tramite gli stradoni: lì ci sarà il saluto degli Sbandieratori, poi la cerimonia religiosa, la consegna dell’attestato di arrivo presso la Basilica di Sant’Ubaldo e il ritorno in città per la cena.