"Pazienti orvietani vanno a Foligno". Prometeo denuncia il caso Urologia

Servizio di urologia, grandi problemi all’ospedale. La segnalazione viene dall’associazione Prometeo da anni impegnata sul fronte sanitario. Le cronache locali parlano del pensionamento nel 2021 dell’unico specialista urologo presente nell’ospedale, mai più sostituito. "Segnalazioni ci giungono da utenti del comprensorio, secondo cui da almeno due anni, ogni volta che vi è necessità di tale specialista, sono costretti ad andare a Foligno perché, così pare, l’ambulatorio di Orvieto, di fatto, non esiste-denunciano i responsabili dell’associazione-. Da informazioni raccolte infatti, sembrerebbe che un urologo in pianta organica a Foligno venga ad Orvieto una sola volta alla settimana, tanto che l’unità di Urologia dell’ospedale folignate sarebbe ingolfata proprio dai pazienti orvietani". Così come non esisterebbe ad Orvieto la disponibilità di una sala operatoria per gli interventi chirurgici che, evidentemente, anch’essi debbono essere eseguiti a Foligno o Terni. I pazienti urologici, quindi, sono costretti a praticare l’attività più in voga in Umbria degli ultimi anni, cioè quella del turismo sanitario con mezzi propri ed a proprie spese. "Circostanze che aggiungono profonda amarezza per le persone che, alla condizione di malati, sommano l’età spesso avanzata- dice Prometeo – e condizioni economiche e logistiche precarie. Denunciamo il fatto che la nostra Asl non ha ad Orvieto un reparto di Urologia, mentre tiene in piedi lo screening mammografico, riuscendo così nella non trascurabile impresa di realizzare un’odiosa discriminazione di genere creando significativi ostacoli nella diagnosi e cura per i pazienti uomini e di età avanzata. Eppure, la presidente della Regione aveva detto che l’ospedale di Orvieto è dipartimento d’emergenza di primo livello e di tutto ciò che la legge prevede sarebbe stato dotato".

Cla.Lat.