Paura in Via Mentana: ubriaco gira col coltello

Aveva cercato di allontanarsi da un supermercato di via Mentana senza pagare. Quando i dipendenti hanno cercato di fermarlo nei pressi delle casse è andato su tutte le furie, seminando il panico. Completamente ubriaco, anche quando gli agenti della squadra volante sono riusciti a farlo salire in auto per andare in questura, ha continuato a comportarsi in modo aggressivo e oltraggioso, inveendo contro gli agenti e urinando all’interno dell’auto di servizio, arrivando ad aggredire anche uno degli agenti. L’uomo, 53 anni di nazionalità ucraina, è stato anche trovato in possesso di un grosso coltello da cucina del quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile. Al termine delle attività di rito, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e e denunciato per il possesso ingiustificato del coltello. Su disposizione del pm, è rimasto in cella in questura, in attesa della direttissima.