Patente ritirata, ma guida ubriaco. Scale mobili riaperte dopo i vandali

Danneggiate da un atto vandalico il 25 luglio scorso – gesto tuttora al centro di indagini – le scale mobili del Cassero sono state riaperte. Dopo l’intervento tecnico di riparazione, seguito dalle verifiche annuali, le scale mobili del Cassero sono così tornate fruibili per gli utenti. Lo annuncia il settore Lavori Pubblici del comune ricordando che lo scorso 25 luglio la società Edarco, che gestisce gli impianti, aveva comunicato la chiusura in quanto ignoti avevano manomesso le colonnine di sicurezza e arresto, all’uscita della prima e della seconda scala. A seguito di questa situazione causata da un atto vandalico, l’amministrazione comunale aveva inoltrato la relativa denuncia e "messo a disposizione i filmati delle telecamere di sorveglianza" finiti all’attenzione delle forze dell’ordine per l’identificazione dei responsabili.

Intanto prosegue anche in questi giorni il progetto "Città di Castello Estate Sicura" con gli agenti della polizia locale che hanno effettuato una serie di controlli durante le ore serali. Decine le auto controllate e gli automobilisti identificati. In un veicolo in viale Romagna è stato sorpreso a circolare un tifernate di 56 anni che "manifestava sintomi da assunzione di sostanze alcoliche": è risultato positivo all’etilometro con un valore superiore al consentito. Per lui in base alle norme del caso, è scattata una sanzione amministrativa di 500 euro. Gli agenti hanno inoltre scoperto nel corso delle successive indagini che "il conducente non aveva la patente, poiché precedentemente sospesa a tempo determinato per analoghe condotte". Di fatto guidava sotto l’effetto di alcol e senza documento di guida. Per l’uomo dunque è scattata un’altra sanzione compresa da 2 a 8 mila euro e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Nel tracciare un bilancio dei controlli il comandante della Polizia Locale, Emanuele Mattei, precisa che "proseguiranno in orario serale questo fine settimana e per tutta l’estate anche insieme alle altre forze di polizia in una fattiva collaborazione che consente di contrastare le condotte relative all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, soprattutto in concomitanza di eventi e manifestazioni". L’assessore alla sicurezza Rodolfo Braccalenti sottolinea l’importanza del progetto "Estate sicura" e ringrazia tutto il personale della Polizia Locale che specie in estate è chiamato a svolgere attività serali nell’ambito dello specifico dispositivo.