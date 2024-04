Parole & note Pegoraro e Caprioglio in scena

Musica e parole per un attesissimo e intrigante spettacolo che illumina la stagione di prosa del Teatro Clitunno. Domani alle Debora Caprioglio, Cristiana Pegoraro e Germano Rubbi sono i protagonisti di “Due vite su un pentagramma. Clara e Robert Schumann: diari di amore e follia”, su testo di Germano Rubbi e la regia di Francesco Verdinelli.

Un pianoforte e due leggii. E’ questo che apparirà sulla scena. Al pianoforte ci sarà Cristiana Pegoraro (foto sopra), pianista ternana di fama internazionale, sempre in prima linea per promuovere e valorizzare l’immagine dell’Umbria con il Narnia Festival e poi concerti, progetti speciali (è ambasciatrice di San Valentino nel mondo), composizioni dedicate all’amore. Sarà accompagnata da due attori: Debora Caprioglio (foto sotto) interpreta Clara, mentre Germano Rubbi sarà suo marito Robert Schumann: a loro il compito di rievocare gli aspetti più intimi e segreti dei due musicisti innamorati: della loro relazione, della musica e, soprattutto, della vita. Ogni citazione musicale che emergerà nel racconto prenderà vita attraverso il pianoforte. Improvvisamente, lo spettatore vedrà materializzarsi davanti a sé, non solo i due musicisti ma anche i grandi compositori citati, spesso amici personali dei due.

Tutto di svolge nel 1841, una domenica mattina, a Lipsia, nella casa di giovane coppia di musicisti, Robert Schumann, uno dei compositori che più si sta affermando nella scena musicale europea e Clara Wieck, giovane pianista affermata la cui traiettoria è in continua ascesa: contesa dai teatri e dalle corti più in vista dell’epoca.

Sulla tavola il diario scritto dai due giovani sposi: le pagine, oltre a far emergere gli aspetti più intimi, risultano essere piene di bellezza e poesia con dettagli e annotazioni che riportano in vita musiche, spartiti, stralci di discussioni e annotazioni che compongono la vita, musicale e non, degli Schumann.

La stagione del Clitunno è organizzata per il secondo anno da Tec, una realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines di Roma, il Teatro di Sacco di Perugia, Magazzini Artistici di Narni e Roma e Povero Willy di Terni. I biglietti costano 18 euro l’intero e 15 il ridotto e sono acquistabili online sul sito Vivaticket e domani sera, (il botteghino apre alle 20). Informazioni e prenotazioni al 375.6245808.

S.C.