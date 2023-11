Parla il Comitato

FOLIGNO "Non siamo il Comitato del no come vogliono dipingerci". Così i portavoce del Comitato Variante Sud, Luigi Casini e Francesco Piermarini, che da decenni portano avanti la battaglia per la realizzazione di un’opera diversa da quello che sarebbe attualmente il progetto. "Siamo il Comitato del sì al confronto, del sì alla trasparenza e del sì alla sostenibilità ambientale. Perché Foligno merita un’opera che dia alla città la centralità che geograficamente gli appartiene" continuano Casini e Piermarini che ringraziano la Commissione di Garanzia che ha convocato la riunione oggi alle 15. "Speriamo che questo evento ponga fine al vergognoso percorso legato ai ’segreti industriali e commerciali’, emersi durante le varie sedute del consiglio comunale. Vogliamo che la presenza in Commissione dell’ingegner Andrea Simonini, responsabile del soggetto attuatore dell’opera Soc. Quadrilatero, ci chiarisca che il progetto preliminare serve a raccogliere le osservazioni di amministratori e cittadini, anzichè rimanere nelle segrete del Comune. Auspichiamo sia utile dare inizio al percorso partecipativo con i cittadini. Partecipazione negata in Consiglio comunale il 30 maggio scorso. Il Comitato vuole capire quali siano le possibilità e i limiti della Quadrilatero per la realizzazione di un’opera urbana o extraurbana e in funzione di questo iniziare un percorso partecipativo. Tante sono le criticita` emerse dall’analisi del tanto agognato progetto".

Alessandro Orfei