Parco delle Foibe rimasto a secco. Via libera alla nuova irrigazione

Il Comune corre ai ripari, approva il progetto esecutivo dell’impianto di irrigazione a servizio del parco urbano "Parco Vittime delle Foibe" nel quartiere del Bellocchio e la regolazione del sistema di adduzione mediante elettrovalvole con controllo remoto. Una mossa molto attesa da chi frequenta quell’area verde che anche questa estate aveva denunciato il malfunzionamento dell’impianto realizzato nel 2020. La riqualificazione del parco ha interessato la realizzazione e riqualificazione di aree giochi, aree sportive e percorsi ciclopedonali nonché la piantumazione di numerose nuove alberature e arbusti in genere che però sono rimasti a secco. La somma complessiva prevista per l’esecuzione degli interventi è di 85.000 euro. Quest’estate su indicazione di associazioni ambientaliste, l’Agenzia Forestale Regionale (Afor) fece ricorso alle autobotti per irrigare il parco