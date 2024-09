Parcheggi, si cambia. Arrivano nuovi posti auto intorno a piazza Garibaldi

Centro storico: aumentano i posti auto. Un provvedimento legato al piano di manutenzione generale della segnaletica stradale e di revisione circolazione in atto in piazza Garibaldi e che prevede, alla fine, una decina di stalli in più. In piazza Garibaldi sono stati ridisegnati, in quanto ormai usurati dal tempo, gli spazi per la sosta a disco orario auto, bus, motocicli, disabili, donne incinte o genitori di bimbi fino a due anni di età.

Spazi di sosta aggiuntivi sono stati ricavati in via San Bartolomeo (quattro posti a disco orario nella fascia 8.00-20.00). L’intervento nell’area sarà completato dai lavori in via Gramsci, dove cambierà la circolazione veicolare. Nel tratto tra via Sant’Antonio e piazza Garibaldi sarà rimosso il divieto di transito con eccezione per i pullman; chi giunge da via Piave, potrà proseguire in direzione di piazza Garibaldi, tratto dove saranno ricavati 5 o 6 posti auto a disco orario. I lavori completeranno la revisione della viabilità e della sosta nell’area della piazza, che ha già portato alla realizzazione di 18 nuovi posti per la sosta di di motocicli (otto in via Piave, nei pressi dell’Istituto Baldelli, e dieci lungo viale Armando Diaz). Un ulteriore intervento ha riguardato via Luca della Robbia, dove sono stati disciplinati a disco orario alcuni posti auto. "Siamo al lavoro – dice l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti – per monitorare la viabilità e studiare misure per una maggiore fruibilità del centro storico, del capoluogo e delle frazioni. L’ intervento in piazza Garibaldi risponde all’esigenza di aumentare le possibilità di sosta per tutti i veicoli, ma anche di tutelare le categorie che hanno diritto a posti riservati".

Pa.Ip.