Pannelli elettorali ko "Sono lì da anni . Costituiscono un pericolo pubblico"

"A distanza di più di un anno i cartelloni elettorali disseminati in giro per Perugia sono ancora precariamente installati in tutta la città e risultano pericolosi, anche a causa degli eventi atmosferici che hanno fatto cadere numerosi pannelli in molti territori, alcuni dei quali sono ancora divelti a terra e nei parchi": lo denunciano i consiglieri comunali Erika Borghesi e Francesco Zuccherini del Pd, inviando a corredo di quanto segnalato anche alcune foto che illustrano bene la situaizone in un’area a Ferro di Cavallo.

"Da parte nostra – proseguono i consiglieri - ci sono state in quest’ultimo anno numerose sollecitazioni, sfociate anche in una interrogazione presentata da Erika Borghesi e discussa ormai molti mesi fa. Nonostante le vaghe risposte dell’assessore Otello Numerini, ad oggi siamo ancora a denunciare le stesso stato di incuria e degrado. È vero che ci stiamo avvicinando ad un’altra tornata elettorale, ma sappiamo bene che gli spazi previsti per le elezioni amministrative sono diversi rispetto agli attuali, quindi i pannelli dovranno essere comunque tolti".

"Evidentemente il buon governo del territorio viene solo enunciato, ma la realtà è molto diversa. In nessuna città italiana i cartelloni elettorali per le politiche svolte nel 2022 sono ancora esposti, solo Perugia ha questo triste primato".

E a proposito di degrado e buon governo del territorio Zuccherini ricorda di aver presentato un’interrogazione sulla mancata manutenzioned del verde di Monteluce. "L’assessore Numerini batta un colpo".