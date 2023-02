Palma d’Oro del Coni a Santarelli Supertecnico dei record mondiali

Per Daniele Santarelli arriva la massima onorificenza del Coni. L’allenatore folignate, in forza alla squadra femminile del Volley Imoco Conegliano, già tecnico della Nazionale della Serbia e attualmente tecnico della nazionale femminile turca, è stato ricevuto nei giorni scorsi nel Salone d’Onore del Coni dove è stato premiato dal presidente Giovanni Malagò. A Santarelli è andata infatti la Palma d’Oro al Merito Tecnico, massima onorificenza del Coni. Un riconoscimento di grosso prestigio per il 42enne allenatore folignate, il tecnico più vincente in campo Nazionale, Europeo e Mondiale. Santarelli è infatti l’unico allenatore nella storia sportiva ad aver ottenuto in un solo anno, il 2022, il mondiale per nazioni, alla guida della Nazionale della Serbia, e quello per club, con la ‘sua’ Imoco Conegliano. L’ultimo alloro in ordine di tempo per Santarelli è arrivato a fine gennaio scorso, a Bologna: alla guida della Imoco Volley ha vinto la Coppa Italia 2022-2023, superando nella finalissima 3-0 il Bologna. E’ stato l’ennesima medaglia della sua splendida carriera che gli ha consentito di entrare nella storia della Pallavolo Femminile e di essere l’allenatore più vincente di sempre. Tanto che nell’ambiente del Volley internazionale è stato etichettato come il ‘tecnico dei record’. Il successo in Coppa Italia arrivato alla guida della Imoco Conegliano a conferma della strapotenza delle ‘Pantere venete’, squadra dove milita Monica De Gennaro la consorte di Santarelli. Ennesimo alloro, il terzo stagionale, dopo che Santarelli con la Imoco aveva trionfato assicurandosi appunto la Super Coppa ed il Mondiale per Club, successo arrivato alla fine del 2022. Ma c’era stata anche, come si diceva, la vittoria al campionato del mondo a squadre con la Serbia. C.Lu.