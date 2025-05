Palio delle Quattro Porte. Il centro è in vetrina

CITTÀ DI CASTELLO – "Aspettando Estate in città": iniziano sin da questo fine settimana una serie di eventi all’aperto tra storia, tradizione e coinvolgimento. Domani torna la rievocazione che racconta la storia di Città di Castello, il Palio delle Quattro Porte, organizzato dalla Compagnia dei Balestrieri. La stagione delle avvincenti disfide con la balestra manesca riparte con il Torneo di Sant’Egidio in programma alle ore 17.15 col corteo storico e i suoi figuranti, balestrieri e tamburini. La sfilata solenne è dal loggiato Bufalini fino a piazza Gabriotti, teatro dell’attesissima contesa tra le quattro antiche porte della città: Porta Sant’Egidio, Porta San Giacomo, Porta San Florido e Porta Santa Maria. Il calendario di "Aspettando l’estate…" prosegue ancora domenica 1 e lunedì 2 giugno quando piazza Matteotti ospiterà "Fiori in città", la manifestazione promossa dal Consorzio Pro Centro. Nella giornata di domenica primo giugno torna anche l’appuntamento con il "Mercatino dell’artigianato storico" in piazza Gabriotti, che proporrà una ricca selezione di articoli prodotti dai maestri locali. Dal 4 a domenica 8 giugno natura, cultura e musica saranno al centro delle tappe di Città di Castello della nona edizione del Festival dei cammini di Francesco, la manifestazione promossa da Fondazione Progetto Valtiberina che proporrà una serie di appuntamenti tra il centro storico e il parco Langer. Sabato 7 e domenica 8 giugno le auto d’epoca saranno protagoniste del primo Trofeo Baronia di Monte Ruperto nelle piazze del cuore della città e sulle strade tifernati. "Con questo mini ciclo di appuntamenti che anticipa il tradizionale cartellone di iniziative che caratterizzerà i mesi più caldi dell’anno, i prossimi fine settimana riserveranno attrazioni, divertimenti e buoni motivi per stare insieme", dice l’assessore Letizia Guerri.