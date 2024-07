Palio delle Barche: è tutto pronto. Prove generali, domenica la gara

Dopo le ultime prove singole in programma, che ieri sera hanno visto anche i biancorossi del rione Centro storico ‘La Regina’ cimentarsi nel percorso a terra, già il clima a Passignano sul Trasimeno si sta surriscaldando in vista della gara finale del 41esimo Palio delle barche, in programma domenica pomeriggio. Le prove dei tre rioni hanno visto i biancoblu del rione Centro due ‘La Rondolina’ effettuare il percorso in 3 minuti 50 secondi e 22 centesimi; i biancoverdi del rione Oliveto in 3 minuti 49 secondi e 19 centesimi; i rossoblù del rione San Donato in 3 minuti 47 secondi e 61 centesimi. Stasera alle 19.30 si terranno poi le prove generali con tutti i rioni. Alle 22, poi, l’ormai tradizionale Corsa delle brocche, gara al femminile in cui le ragazze dei rioni si cimentano in prove di abilità. Per l’aspetto più folkloristico e conviviale, stasera vede la taverna medievale allestita ai giardini del Pidocchietto gestita dai rondolini e dalle rondoline del Centro due. Al pub del Palio invece è in scena la serata ‘I guerrieri della notte vol. III’ con dj locali. Domani, oltre alla possibilità di cenare in taverna con piatti tipici locali, alle 22.15 il lancio della sfida in piazza Trento e Trieste. Quindi serata musicale al pub con la cover band The Daggers. Infine, domenica: si parte alle 10.30 con la messa e la benedizione delle barche a terra; alle 17 partirà il corteo ‘Sfilando a colori’ che anticiperà l’adrenalinica gara tra i quattro rioni. Alle 18.30, i rematori, le portabandiera e i portatori del Centro due, dell’Oliveto, del San Donato e del Centro storico, in tutto qualche centinaio di ragazzi, si contenderanno la 41esima edizione del Palio delle barche dando vita a uno scoppiettante spettacolo, nelle acque del Trasimeno e per le vie del borgo, unico nel suo genere. La festa si chiuderà con la cerimonia di premiazione, musica e, alle 24, lo spettacolo pirotecnico.