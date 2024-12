Palazzo della Penna festeggia il Natale con visite e laboratori

Visite guidate e laboratori didattici interattivi per il Natale di Palazzo della Penna - Centro per le arti contemporanee, che lancia il cartellone delle festa con iniziative per adulti e bambini. Da questo sabato 21 dicembre e poi tutti i savato fino alla fine della mostra il 23 marzo, alle 17 è in programma una visita guidata alla mostra “Dorothea Lange“ (nella foto) a cura di Le Macchine Celibi, compresa nel biglietto d’ingresso con info e prenotazioni ai numeri 075.3745273 e 3891116152.

Questa domenica alle 16 è poi in programma “La slitta magica. Il giro del mondo con Babbo Natale“, un laboratorio didattico interattivo dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e alle famiglie con visita alla mostra Dorothea Lange: un viaggio che dalla mostra Dorothea Lange a Palazzo della Penna fa il giro del mondo esplorando insieme le tradizioni e le lingue dei tanti paesi a cui Babbo Natale fa visita in una sola notte, con narrazioni in lingua italiana, tedesca, inglese e giapponese. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, l’ingresso è di 8 euro a bambino, 4 per gli accompagnatori.