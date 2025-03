“P come Penelope” il mito si rilegge al teatro Subasio

Per “La Bella Stagione 2024/2025“ stasera alle 21.15 al al Subasio di Spello va in scena lo spettacolo “P come Penelope” di e con Paola Fresa, prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri e Fondazione Trg di Torino. Si parte dal mito: Penelope è emblema dell’attesa. Aspetta Ulisse, sposo ed eroe, partito vent’anni prima per una guerra dalla quale tutti gli altri Achei hanno fatto ritorno. Perso nel mar Mediterraneo, naufrago su diversi lidi, Ulisse è protagonista leggendario di una narrazione che attraversa i secoli. Penelope invece la guerra ce l’ha in casa: sola al comando di Itaca, assediata da pretendenti che rappresentano una minaccia per suo figlio, attende e sopporta, si oppone al potere maschile per i mezzi che il suo tempo le offre, contrapponendo all’arroganza dei Proci la sua caparbietà femminile. La protagonista dello spettacolo, P, bloccata in questo spazio, itera il suo fare e disfare la scena - come la Penelope omerica faceva e disfaceva la tela – raccontandosi, ricostruendo il suo passato e immaginando il suo futuro. Bglietti online su www.fontemaggiore.it