Otto chef del gruppo di Thomas Keller in visita alla Urbani Tartufi

SCHEGGINO Otto chef di Thomas Keller in visita alla Urbani Tartufi. "È la prima volta - sottolinea il gruppo umbro – che Thomas Keller decide di inviare la sua brigata alla scoperta di un’azienda. Lui, Miglior Chef d’America nel 1997, è l’unico chef americano ad avere 3 stelle Michelin ed è ambasciatore della cucina francese dalla California a New York".

Keller è grande amico della famiglia Urbani, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e professionalità sin da giovanissimo quando viveva a New York. Quindi a Scheggino degustazioni, caccia al tartufo sul campo e visita al Museo del tartufo, che racchiude la storia di sei generazioni familiari che hanno creato un’azienda e una fliera note in tutto il mondo. "La visita al Museo rappresenta un viaggio nel tempo e nella società che ha portato il tartufo in tutto il mondo – sottolinea l’azienda –: i primi sistemi di lavorazione e pulizia del tartufo, le foto di repertorio, il viaggio intimo di quelle lettere che attraversavano l’oceano e giungevano a parenti lontani".

La visita ha riguardato anche l’attenta osservazione a cui è sottoposto il tartufo Urbani: il processo di selezione, pulizia, lavorazione e conservazione dei tartufi e dei funghi Urbani, le modalità di spedizione dei tartufi freschi, la velocità nei processi di confezionamento e preparazione del prodotto destinati ai Paesi oltreoceano".

Thomas Keller è considerato tra i primissimi chef del mondo.