Ospedale, via al finanziamento. Oltre 19 milioni per la sicurezza

Un passo avanti per gli interventi di consolidamento della struttura dell’ospedale di Foligno. La giunta regionale ha approvato la richiesta di ammissione a finanziamento per l’intervento di miglioramento sismico dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno, per un investimento complessivo di 19.433.287,73 euro. Il progetto, inizialmente inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dell’investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile“, è ora finanziato attraverso le risorse dell’articolo 20 della legge 67/1988, come previsto dalla normativa nazionale.

"Questo importante investimento rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari dell’Ospedale di Foligno – dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – La messa in sicurezza sismica delle nostre strutture ospedaliere è una priorità assoluta per questa amministrazione. Non si tratta solo di un adeguamento tecnico, ma di un investimento sulla vita delle persone e sulla continuità dei servizi sanitari essenziali per i cittadini del territorio folignate e dell’intera regione".

L’intervento di miglioramento sismico permetterà all’ospedale di Foligno di rispondere agli standard di sicurezza più elevati, garantendo la piena operatività della struttura anche in caso di eventi sismici. Il progetto è stato sviluppato nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di opere pubbliche e dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le strutture sanitarie. "Con questo investimento confermiamo l’impegno della Regione Umbria per un sistema sanitario moderno, sicuro e resiliente – conclude la Presidente Proietti –. L’ospedale di Foligno continuerà a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza sanitaria del territorio, ora con standard di sicurezza ancora più elevati".

Nei giorni scorsi, intanto, la presidente Proietti si è recata in visita istituzionale proprio all’ospedale di Foligno, accompagnata dalla direttrice regionale Sanità e Welfare, Daniela Donetti. Ad accoglierle il sindaco Stefano Zuccarini, il direttore Usl2 Piero Carsili e il direttore sanitario Nando Scarpelli, oltre che la direttrice del presidio ospedaliero di Foligno, Orietta Rossi.