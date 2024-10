Ospedale, sicurezza sismica. Si prepara il cantiere dei lavori

FOLIGNO - Cantiere in allestimento all’ospedale di Foligno per i lavori di miglioramento sismico. Interventi che avranno un valore di circa 19,5 milioni di euro. Gli interventi sono finanziati con fondi europei del PNRR nell’ambito della missione “Verso un ospedale sicuro e sostenibile“. Le opere di messa in sicurezza del nosocomio dal punto di vista sismico, mediante la strategia altamente innovativa dell’isolamento alla base con un sistema combinato di isolatori e slitte in corrispondenza di tutti i pilastri esistenti, verranno realizzate in seicento giorni - fa sapere la Usl2 -: il presidio ospedaliero si manterrà pienamente operativo con l’attività sanitaria che non subirà alcuna interferenza. Il cronoprogramma di lavori di cantierizzazione prevede, a cura degli uffici tecnici dell’Azienda Usl Umbria 2, l’installazione della segnaletica e della cartellonistica cui farà seguito, l’allestimento del cantiere con interessamento dell’area in prossimità del Pronto Soccorso. "Si prevede l’interdizione delle aiuole nella zona dell’ingresso posteriore dell’ospedale (ambulatori area chirurgica e medicina d’urgenza) con riduzione di alcuni posti parcheggio ma garantendo comunque la viabilità per le ambulanze e i taxi sanitari come di norma, sia in sosta che in transito. L’Azienda sanitaria si scusa, confidando nella comprensione di utenti e cittadini.