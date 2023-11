Ospedale e Asl, su appalti-pulizie chiesto rinvio a giudizio per otto

Appalti in ospedale e all’Asl per pulizie e sanificazione, arriva la richiesta di rinvio a giudizio per otto persone e un’azienda. La vicenda (che riguarda anche la fornitura di apparecchi medicali) risale a prima del 2020 e la richiesta di procedere con il processo riguarda dirigenti, amministratori, funzionari pubblici e dipendenti di società – accusati a vario titolo dei reati di corruzione, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti – e una Spa come detto. Nel novembre dello scorso anno l’avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato a 20 persone e quindi alcune di loro sono già uscite dall’indagine. Per l’accusa, in cambio di assunzioni di figli di dirigenti sanitari, le società coinvolte sarebbero state favorite e sarebbero stati poi "omessi i controlli sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali e l’ado zione dei relativi provvedimenti a tutela dell’ente a m m i n i st rat i vo".