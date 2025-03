Ospedale di Perugia internazionale. Scala 27 posizioni in classifica: "Siamo un’eccellenza in tutta Italia"

L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua continua crescita, posizionandosi al 36esimo posto della rinomata classifica internazionale "World’s Best Hospitals 2025 – Italy" stilata da Newsweek, con un punteggio di 72,58%. Questo risultato segna una progressione significativa, con un balzo in avanti di ben ventisette posizioni negli ultimi cinque anni, consolidando ulteriormente il suo ruolo di eccellenza nel panorama sanitario nazionale. Inserita nel 2020 nella classifica al 63esimo posto, nel 2021 è salita al 57esimo, nel 2022 al 48esimo, nel 2023 al 43esimo e nel 2024 al 39esimo fino a raggiungere il 36esimo posto di quest’anno. Sono 140 le strutture ospedaliere d’eccellenza italiane presenti in classifica secondo parametri definiti tra cui il livello e la qualità di cure, ricerca e trattamenti per misurare la percezione del loro benessere e del miglioramento di qualità della vita. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online di oltre 85.000 esperti sanitari e su dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ricovero.

"Il posizionamento ottenuto riflette l’impegno costante e l’innovazione che caratterizzano l’Ospedale di Perugia, – sottolinea Giuseppe De Filippis, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – il quale si distingue non solo per la qualità delle cure fornite ma anche per l’efficienza dei suoi servizi e la professionalità del personale sanitario. Questo traguardo conferma l’abilità dell’ospedale di rispondere con prontezza alle sfide della sanità moderna, offrendo soluzioni all’avanguardia per il trattamento dei pazienti e garantendo al contempo una gestione ottimale delle risorse. In un contesto sanitario sempre più competitivo, l’Ospedale di Perugia continua a mantenere un alto standard di qualità e si prefigge di proseguire il suo percorso di crescita, affinando ulteriormente le proprie capacità in termini di ricerca, formazione e innovazione tecnologica".

"Questo importante riconoscimento non è solo motivo di orgoglio per l’intera comunità ospedaliera, ma anche per la Regione – afferma Stefania Proietti, Presidente della Regione – Rappresenta anche un forte impulso a proseguire con determinazione verso l’obiettivo di offrire cure sempre più efficaci e personalizzate per ogni paziente". La posizione di prestigio nella classifica di Newsweek si aggiunge ai numerosi riconoscimenti che l’Ospedale di Perugia ha ottenuto negli anni, rafforzando la sua reputazione sia a livello nazionale che internazionale. Il risultato rappresenta anche il frutto del continuo miglioramento delle infrastrutture, della ricerca scientifica, in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, e dell’adozione di tecnologie mediche avanzate.