ORVIETONuova gestione per i beni culturali. L’ufficio turistico diventa un hub di servizi, visite guidate speciali dalla Torre del Moro, al Teatro Mancinelli e nei luoghi più insoliti della città, tour fotografici, laboratori didattici al Palazzo del Popolo. Con l’approssimarsi della Pasqua e in vista della stagione turistica, sono queste le principali novità dell’appalto dei servizi tecnici relativi al Mancinelli, alla Torre del Moro e al Palazzo del Popolo, e alla nuova gestione del servizio di informazione e accoglienza dell’ufficio turistico di piazza Duomo. I nuovi servizi sono stati illustrati dal sindaco Roberta Tardani e da Stefano Grilli, responsabile di Sistema Museo, aggiudicataria dell’appalto e che dal primo gennaio si è fusa con la cooperativa L’Orologio."Il progetto elaborato e i nuovi servizi -spiega Grilli – nascono dall’esperienza e dalla rete di relazioni con operatori e associazioni che Sistema Museo ha costruito in questi anni a Orvieto gestendo separatamente le varie strutture e misurandosi con una città che ha flussi turistici importanti ed è ricca di eventi. I benefici di una gestione integrata sono sia per l’amministrazione comunale che per gli utenti, perché con un’unica camera di regia si riescono a coordinare in maniera più efficiente servizi e professionalità". Tra i nuovi servizi dell’ufficio turistico, ci sono la vendita di Carta Unica e deiu biglietti di Orvieto Gran Tour, il servizio di prenotazione per il teatro, l’attivazione di visite guidate.

Cla.Lat.