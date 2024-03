Orvietana: pareggio amaro a Forte. Due volte avanti, raggiunta nel finale

Real Forte Querceta

2

Orvietana

2

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni M., Giubbolini, Giuliani, Tognarelli (78’ Gabrielli), Masi, Bucchioni (72’ Lepri), Pecchia (38’ Apolloni), Flores Heatley, Podesta (82’ Tomaselli), Michelucci. A disp.: Luci, Dal Pino, Betti, Vietina, Advillari . All.: Buglio.

ORVIETANA: Rossi, Caravaggi (30’ Chiaverini), Lorenzini, Ricci, Greco, Congiu, Fabri (80’ Mafoulou), Orchi (78’ Marsili), Santi (79’ Labonia), Proia (85’ Di Natale), Manoni. A disp.: Formiconi, Martini, Marchegiani, Ciavaglia. All.: Rizzolo.

Arbitro: Marangone di Udine (Martone di Monza e D’Ettore di Lanciano).

Marcatori: 6’ pt Proia, 11’ pt aut. Ricci, 9’ st Greco, 43’ st Maccabruni M.

Note: spettatori 200 circa. ammoniti giubbolini, tognarelli, orchi, labonia, chiaverini. recupero: pt 1’, st 4’.

FORTE DEI MARMI - Un pari che ha il sapore di una sconfitta per l’Orvietana che, nell’anticipo del sabato, si vede raggiunta nel finale a Forte dei Marmi e non riesce ad allungare sul terzultimo posto occupato proprio dal Real Forte Querceta. Orvietana, senza lo squalificato Stampete, che trova subito il gol in avvio di gara con Proia. La fortuna non aiuta i biancorossi e all’11’ il Real Forte Querceta pareggia subito i conti sugli sviluppi di una sfortunata autorete di Ricci. In avvio di ripresa però l’Orvietana passa di nuovo in vantaggio con Greco. Quando ormai Congiu e compagni pregustano la vittoria, a 3’ dal 90’ sbuca Maccabruni che trova la zampata vincente per battere Rossi. Fa festa l’undici di Buglio, mastica amaro l’Orvietana che resta sempre a più 5 sui toscani.