Orvietana-Grosseto, una roba da grandi

ORVIETO - La prima del nuovo anno porta al Muzi il Grosseto, secondo in classifica. Previsti tifosi in arrivo con la novità di un punto di ristoro loro riservato organizzato dalle competenti autorità . I quotidiani on line grossetani hanno chiesto alla squadra di evitare il calo della concentrazione. Fosse questo il tallone d’Achille di una compagine decisamente "forte" , un’Orvietana attenta e precisa potrebbe, eventualmente approfittarne. La "rosa", Proia escluso è tutta disponibile. Le scelte passano per l’anno 2006. Nel quale, sono nati Marchegiani, Sforza, Martini, Formiconi, fermandoci a quelli già visti escluso Cerquitelli, guarito ma non ancora pronto. Dalla decisione che prenderà Rizzolo potrà dipendere il resto degli uomini schierati. Va detto che Rossi (2005) potrebbe essere pronto al rientro, Berardi altrettanto ma a tempo ridotto.

ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Ricci, Congiu, Mauro, Esposito, Orchi, Fabri, Sforza, Caon, Colibaly. All. A. Rizzolo

Roberto Pace