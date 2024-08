Orgoglio spoletino. Agnese Duranti porta ancora l’Umbria sul podio olimpico

Il sogno olimpico della ginnasta spoletina Agnese Duranti si ripete e, dopo il bronzo di Tokyo, arriva il bis a Parigi. Le Farfalle della ginnastica ritmica, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris e ovviamente Agnese Duranti alla ’Porte de la Chapelle’ Arena nella competizione a squadre, al termine di una gara avvincente e combattuta, sono salite sul terzo gradino del podio dietro alla nuove campionesse olimpiche della Cina e a Israele, che ha conquistato la seconda piazza. L’Italia è stata la penultima a scendere in pedana ed ha ottenuto il punteggio di 68.10 dietro solo alla Cina. Alla fine Israele con il punteggio di 68.85 ha sfilato l’argento dal collo delle Farfalle, ma è comunque iniziata la festa azzurra per la medaglia di bronzo. Per la ventiquattrenne spoletina che ha iniziato a praticare la ginnastica ritmica alla Polisportiva La Fenice si tratta del secondo bronzo olimpico dopo quello di Tokyo, a cui si aggiungono anche cinque medaglie d’oro ai Mondiali. Ad assistere alla gara a Parigi erano presenti non solo genitori di Agnese, ma anche la direttrice tecnica de La Fenice, Laura Bocchini, e Roberto Settimi, presidente regionale di Federginnastica.

"È stata ancora una grande emozione – afferma Serttimi – forse avremmo anche meritato l’argento, ma alla fine siamo comunque contenti della medaglia di bronzo. Nella storia di Spoleto sono arrivate quattro medaglie olimpiche, di cui un argento nel basket di Roberto Brunamonti, e tre bronzi dalla ginnastica ritmica, uno con Andreaa Stefanescu e le altre due proprio con Agnese Duranti. Questo risultato per la ginnastica umbra è molto importante. La ginnastica in generale torna a Parigi con cinque medaglie, meglio di così non poteva andare".

A festeggiare Agnese Duranti è ovviamente tutta la città di Spoleto. Ad intervenire è anche l’amministrazione comunale. "Ancora un risultato straordinario, un’altra Olimpiade vissuta da protagonista, - scrive il Comune - un’altra medaglia olimpica dopo il bronzo di Tokyo di tre anni fa. Agnese Duranti e le Farfalle continuano a stupire, a dare prova di tenacia e capacità straordinarie. Abbiamo seguito con grande trepidazione la finale di oggi e abbiamo gioito per questo meraviglioso terzo posto. Siamo orgogliosi, enormemente orgogliosi. La nostra comunità non vede l’ora di abbracciarti ancora una volta".

Grande festa anche e soprattutto alla Proloco della frazione di San Brizio dove vive la famiglia Duranti, con gli amici di una vita che si sono ritrovato insieme per tifare Agnese: "Ora ti aspettiamo a braccia aperte per festeggiare insieme la medaglia". E proprio la frazione di San Brizio sarà il cuore della festa che accogliera il ritorno della Farfalla campionessa. Ad Agnese anche i complimenti del presidente del Coni, Giovanni Malagò, con un post su X: "Volano e splendono sul podio olimpico, le nostre magiche Farfalle! A Parigi 2024 arriva un nuovo bronzo nel concorso generale di ginnastica ritmica. Grazie ad Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris per il loro splendido exploit a cinque cerchi, allo staff tecnico e a tutta la Federginnastica”.

Daniele Minni