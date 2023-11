Ordinati due nuovi diaconi, uno è il nonno di Sara Mariucci

GUBBIO – La chiesa eugubina è in festa per l’ordinazione di due nuovi diaconi permanenti: Palmiro Mariucci, nonno della piccola Sara, i cui resti mortali sono custoditi nella cappellina adiacente la Chiesa di San Martino in Colle, e Tarcisio Figus (foto). La cerimonia si è svolta in Cattedrale presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini, presente anche l’emerito Mario Ceccobelli.

"Oggi il Signore vi chiama, non senza il sostegno delle vostre spose – ha detto nell’omelia il vescovo Luciano – ad assumere anche la responsabilità del sacramento dell’ordine nel diaconato, perché la vostra testimonianza di credenti mostri sempre più nella comunità ecclesiale il linguaggio e lo stile del servizio". "È arrivato questo grande momento – hanno commentato Palmiro e Tarcisio – coronamento dell’immenso dono che il Signore ci ha fatto". Mariucci e Figus continueranno a prestare servizio nelle parrocchie di San Martino in Colle e San Domenico.