Ora Frate Indovino parla tifernate Già in stampa due milioni di copie

Due milioni di copie del celebre calendario Frate Indovino sono in stampa da ieri a Città di Castello. E’ tutta tifernate la "filiera" poligrafica – tra gli stabilimenti Cartoedit e Petruzzi editore – che sta dando alle stampe ’Frate Indovino’, giunto alla sua settantanovesima edizione. Citta’ di Castello che vanta tradizioni storiche plurisecolari nel settore, ieri ha tenuto a battesimo il calendario e per l’occasione è arrivata la redazione delle "Edizioni Frate Indovino" che da tempo lavora al calendario 2024. Ancora "top secret" la copertina, la grafica, le immagini e i contenuti.

I titolari delle aziende coinvolte, Lucio e Simona Ciarabelli per Cartoedit e Corrado con Marco Petruzzi per Petruzzi editore, parlano di questo lavoro con orgoglio ed emozione. Suggello istituzionale a questa partenza con la presenza dell’assessore Michela Botteghi: "Essere al centro di un progetto editoriale così importante è senza dubbio un grande orgoglio per tutta la comunità tifernate dove da generazioni tanti cittadini sono protagonisti attivi di una filiera come quella poligrafica, cartotecnica e della stampa che appartiene alla storia della città, dei suoi imprenditori. Il calendario di Frate Indovino è un elemento distintivo da decenni in tantissime famiglie", ha detto. Realizzato nelle sue diverse versioni (da tavolo, da parete, dell’Avvento) in milioni di esemplari, il calendario di Frate Indovino mantiene inalterato dal 1946 il suo fascino puntando sulla saggezza in pillole: segreti per la coltivazione dell’orto e giardino; ricette gustose (anche per chi è sempre a dieta); proverbi giornalieri che fanno riflettere; spigolature e curiosità; previsioni meteo e movimentazione dei corpi celesti; i consigli per la salute… il tutto condito con il proverbiale umorismo e l’immancabile letizia francescana.

Nato per portare nell’immediato dopoguerra una buona parola per la vita di ogni giorno, è divenuto via via un "mai-più-senza" nelle cucine del focolare domestico, contribuendo a portare la speranza e stimolando la reciprocità tra popoli e nazioni. Quanto infatti viene raccolto col calendario va poi a sostenere le iniziative sociali e di evangelizzazione dei Frati Minori Cappuccini, in Italia e nel mondo. Per il lancio del calendario edizione 2024 sono state realizzate ieri numerose clip video che andranno ad alimentare i già seguitissimi canali social di Frate Indovino.