Operazione ’Strade sicure’. Scattano 92 super-multe per l’eccessiva velocità

Si avvicina il ponte di Ferragosto e vengono potenziati anche in Umbria i controlli sulle strade. Così piovono multe per eccesso di velocità, sanzioni per guida in stato di ubriachezza e verifiche su comportamenti scorretti e pericolosi. Già durante il fine settimana, è stata intensificata l’attività di pattugliamento e controllo realizzata dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia lungo le principali direttrici della provincia e, in particolar modo sulla E-45, per contrastare il fenomeno delle condotte imprudenti alla guida e, soprattutto, quello dell’alta velocità.

"L’intensificazione dei servizi di pattugliamento, in queste giornate di traffico intenso – spiega la Polstrada di Perugia – ha portato alla rilevazione di 92 infrazioni per superamento dei limiti di velocità previsti. L’impegno profuso dagli operatori, inoltre, ha consentito, nell’ultima settimana di monitorare 450 persone e sottoporre a verifica 378 veicoli". Nell’ambito dei controlli sono stati impiegati gli agenti della Sezione di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, che hanno accertato e contestato 446 infrazioni al Codice della Strada. Gli agenti hanno effettuato anche un importante controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, anche in considerazione del notevole flusso veicolare di questi giorni, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme sul trasporto delle persone, "al fine di assicurare a tutti i passeggeri di ritornare a casa in serenità e sicurezza".

Di rilievo anche le verifiche circa l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico. In questo caso sono state 134 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale. Importante anche il controllo relativo al rispetto delle norme sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini; sono state, infatti, 10 le sanzioni contestate.

Soprattutto durante il fine settimana, sono stati effettuati 120 controlli per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcol da parte di chi era alla guida, monitoraggio che ha consentito di sanzionare amministrativamente 3 persone sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita.