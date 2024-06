Operazione Fratellino "Il nostro impegno . Garantire un futuro ai ragazzi in difficoltà"

Ha festeggiato dieci anni la Fondazione Magnificat. Con l’occasione, durante la cena di beneficenza che si è svolta sul terrazzo della chiesa di San Donato all’Elce, sono state ricordate le iniziative portate avanti dalla Comunità, in particolare l’“Operazione Fratellino“, che riguarda il sostegno a distanza ai bambini e ai ragazzi, anche universitari, privati di un futuro dignitoso a causa di guerre o condizioni di sottosviluppo economico. "Oggi – spiegano dalla Fondazione, che ha sede a Ferro di Cavallo in via Fra’ Giovanni da Pian di Carpine – in modo ordinato, efficace, con mezzi adeguati, possiamo rispondere a chi ci chiede aiuto. È questa una grande opportunità per dare a ciascuno la possibilità di farsi vicino a chi sta soffrendo per mancanza di mezzi economici o sociali. I soldi che si donano alle opere della Fondazione si trasformano in cibo, in istruzione, in case, in scuole, in centri di aggregazione sociale, in chiese. I nostri progetti sono verificabili sul bilancio (presentato alla Comunità, pubblicato sul sito della Fondazione e trasmesso al Registro Unico Nazionale Terzo Settore) e grazie alla testimonianza dei fratelli e sorelle delle Fraternità coinvolti nelle varie iniziative". Gli scenari in cui opera la Fondazione riguardano molti Paesi: dalla Romania all’Albania, dall’Etiopia all’Uganda, dalla Siria al Pakistan, da Haiti al Ghana, alla Colombia, fino all’Argentina. Le mani tese si moltiplicano anche grazie alla generosità dei privati (chiunque può contribuire anche grazie al 5 per mille). Sono centinaia e centinaia i bambini e gli studenti assistiti dal braccio caritativo di Magnificat. L’obiettivo è chiaro: garantire a questi ragazzi il diritto alla salute, a vivere nella propria famiglia, a nutrirsi, a istruirsi, a vedere rispettati i propri talenti e a realizzare i propri sogni.

Silvia Angelici