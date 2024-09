Open Week dedicato a malattie cardiovascolari

GUBBIO – Il plesso ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino e l’ospedale di Città di Castello sono tra gli oltre 150 ospedali con il bollino rosa che hanno aderito alla quarta edizione dell’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari. L’evento, previsto dal 26 settembre al 2 ottobre e organizzato in occasione della Giornata mondiale del Cuore da Fondazione Onda Ets, si pone come obiettivo quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, che essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese. Le iniziative che l’ospedale di Branca partono sabato 28 settembre dalle 15 alle 18: presso il Poliambulatorio A, Ambulatorio Cardiologico sono in programma visite e colloqui in presenza con cardiologo sulle tematiche individuate tramite l’esecuzione di un elettrocardiogramma. Per prenotare la prestazione si deve telefonare al numero 075 9270531, nella fascia oraria che va dalle 12 alle 14. Si prosegue con le consulenze e i colloqui telefonici con il cardiologo per lunedì 30 settembre, dalle 15 alle 18, senza bisogno di prenotare; basterà infatti telefonare direttamente al 3482560022.