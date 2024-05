Only Wine, il progetto . Debutta ’altRa Umbria’

CITTA’ DI CASTELLO - Il vino e il suo territorio: nel corso del recente Only Wine ha debuttato "altRa Umbria", un’associazione che vuole ‘legare’ le produzioni all’area di provenienza. Il presidente Giovanni Colaiacovo ha spiegato che il progetto "nasce dalla volontà di promuovere il territorio dell’Alta Umbria e, insieme ad esso, la cultura, le tradizioni, la storia, partendo dai vini". L’idea nasce da un gruppo di viticoltori che portano avanti "il proprio lavoro nel rispetto dell’ambiente, producendo vini che rispecchiano l’autenticità e la diversità di questo territorio", si legge in una nota. "Il nostro mondo vitivinicolo - prosegue il presidente - è rappresentato da realtà di piccole e medie dimensioni, dalle caratteristiche molto variegate, e presenta terroir ricchi e differenti che permettono la coltivazione di prodotti molto diversi tra loro. Anche le tecniche di vinificazione differiscono. Tutto ciò crea un mosaico di realtà il cui punto forte sta proprio nella diversità". Tra gli scopi che l’associazione si prefigge ci sono dunque la promozione della cultura del vino, il supporto ai produttori locali, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo turistico; non ultimo l’obiettivo di promuovere la qualità e la varietà delle produzioni nell’Alta Umbria. "Una rete tra produttori locali anche per incoraggiare pratiche di viticoltura sostenibile per proteggere e preservare il paesaggio e l’ecosistema locale", si precisa ancora. Al momento fanno parte di questo progetto le cantine Alfaprivativo (Alex Callisti), Mileghi (Gabriele Lepri), Cantina Semonte (Giovanni Colaiacovo), Castel d’Alfiolo (Valentina Pompei), Il Troscione (Mauro Salciarini), Casavinicola La Fornace (Corrado Andreani), Cantina del Colonna (Dylan Carletti), Agricola Belei (Nicola Belei), Cantina Donini (Alessio Ciaccini), Cantina Blasi (Michele Serafini) e GB Bennicelli (Luca Belatti).