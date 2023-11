Onaosi, un campus al servizio degli Atenei

Tre le tante proposte di Link anche progetti di rigenerazione urbana per ridare nuove funzioni ai contenitori dismessi. "In questa direzione, si gioca anche la partita sull’Onaosi. La struttura ormai obsoleta potrebbe essere riqualificata per metterla al servizio del polo universitario e del quartiere di Elce. Diventerebbe anche un modello di coesione urbana e di prossimità di servizi e spazi per giovani e studenti universitari. E’ fondamentale un’intervento istituzionale e delle parti sociali a sostegno di una proposta per la ristrutturazione dello stabile, con la creazione di un plesso aperto a tutta la comunità studentesca e cittadina, dotato di aule studio, aree verdi e sportive, e che possa ospitare (come da proposta di interesse dell’Università per Stranieri) un campus universitario". Link ha toccato anche il capitolo del risparmio energetico. "Politiche di incentivo alla costituzione di comunità energetiche di quartiere e universitarie permetterebbero la costruzione di comunità autosufficienti in grado di ridurre i costi in bolletta a carico di strutture pubbliche o private".